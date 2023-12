Kosmos Energy Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Kosmos Energy-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 5 "Gut"-Bewertungen, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,59 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 41,21 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Kosmos Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 28,25 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Kosmos Energy sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 49,64 Punkten liegt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kosmos Energy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie.