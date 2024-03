Kosmos Energy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Kosmos Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Energiesektor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,33 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 18,32 Prozent, wobei Kosmos Energy mit 46,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich bestimmter Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Kosmos Energy wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Aktie von Kosmos Energy abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine aktuellen Analystenupdates. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 9,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 74,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Kosmos Energy liegt derzeit bei 69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da Kosmos Energy weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,08). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Bewertung für die Aktie von Kosmos Energy.