Kose Aktie: Das wird nichts mehr!

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Kose in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Kose-Aktie. Der RSI7 beträgt 76,5 und der RSI25 liegt bei 71,89, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergibt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Kose-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Kose-Aktie daher eine eher negative Bewertung sowohl hinsichtlich der Stimmung in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse.