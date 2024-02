Kose Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Kose-Aktie wird derzeit von Analysten technisch als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 11229,07 JPY, während der aktuelle Kurs bei 8456 JPY liegt, was einer Abweichung von -24,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 9177,92 JPY deutlich unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Entwicklung. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Kose diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt auf "Gut" einstuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Kose mit einer Rendite von 1,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kose-Aktie derzeit mit einem Wert von 72,76 als überkauft gilt. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht". Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung des RSI als "Schlecht".