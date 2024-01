Kose Aktie: War das schon alles?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kose bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kose bei 1,29 %, was 0,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kose liegt bei 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,65 als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kose-Aktie liegt bei 37, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 55,4 keine überkaufte oder überverkaufte Situation. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Kose, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenrendite, den fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index.