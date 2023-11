Kose Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Aktie von Kose wurde in den letzten Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz nicht wesentlich überschritten hat. Ebenso wird die Rate der Stimmungsänderung als gering bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 12832,92 JPY angegeben, während der tatsächliche Kurs bei 10820 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,69 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 hingegen weist einen Abstand von +4,02 Prozent auf und führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Kose liegt bei 30,97, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kose in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie von Kose.