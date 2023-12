Kos International Holdings Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Kos-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen, mit einem Unterschied von 10,05 Prozentpunkten (0 % gegenüber 10,05 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kos derzeit bei 0,07 HKD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,044 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -37,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, beträgt derzeit -12 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Kos-Aktie hat derzeit einen RSI-Wert von 61,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Kos-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,84 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um -9,13 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -39,71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,13 Prozent erzielte, liegt die Kos-Aktie mit einer Unterperformance von 46,7 Prozent schlechter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.