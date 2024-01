Kos International Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Kos hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -39,74 Prozent verzeichnet, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. In der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt die mittlere Rendite -10 Prozent, und auch hier liegt Kos mit 29,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Kos bei 0,07 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,047 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -32,86 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 beträgt derzeit 0,05 HKD, was einer Distanz von -6 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 13,48, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 206. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kos. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral" für die Aktie.