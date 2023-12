Koryojyuhan Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Koryojyuhan liegt bei 48,86, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Koryojyuhan-Aktie ein Durchschnitt von 1352,57 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1453 JPY (+7,43 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1449,62 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,23 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Koryojyuhan-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Koryojyuhan erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dadurch erhält die Koryojyuhan-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Koryojyuhan. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.