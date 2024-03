Koryojyuhan Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für die Koryojyuhan-Aktie beträgt 37,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Koryojyuhan neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Koryojyuhan insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Koryojyuhan-Aktie von 1465 JPY mit einer Entfernung von +2,18 Prozent vom GD200 (1433,72 JPY) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1478,8 JPY auf, was wiederum ein "Neutral"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Koryojyuhan-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Koryojyuhan-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie auf der Basis des Sentiments und des Buzz.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Koryojyuhan-Aktie aktuell von verschiedenen Analyseinstrumenten als "Neutral" bewertet wird.