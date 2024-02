Korvest Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und bewertet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von Korvest beträgt 59,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 45,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Korvest veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen. Der GD200 von Korvest beträgt 8,09 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,56 AUD liegt, was einer Abweichung von +5,81 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,58 AUD, was einer Abweichung von -0,23 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Aktie von Korvest hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Korvest.