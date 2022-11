Korruptionsprozess um Immobilien-Pläne - Benko unter den Angeklagten

WIEN (dpa-AFX) - In einem Korruptionsprozess in Wien müssen sich von Dienstag an zehn Angeklagte verantworten, darunter der Kaufhaus-Besitzer und Milliardär René Benko. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der frühere Wiener Gemeinderat und Grünen-Politiker Christoph Chorherr. Ihm werden Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit, den weiteren Angeklagten Anstiftung zum Amtsmissbrauch und Bestechung vorgeworfen. Alle Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Laut Staatsanwaltschaft hat sich Chorherr im Gegenzug für Spenden an seinen Verein, der sich für Schulprojekte in Südafrika engagiert, in vorteilhafter Weise für Immobilienprojekte der Spender eingesetzt. Dazu soll auch eine Firma Benkos gehören. Die Spender bestreiten vehement einen Zusammenhang zwischen Geldzahlungen an den Verein und der Verfolgung eigener Interessen. Für den Prozess sind zunächst elf Verhandlungstage anberaumt./mrd/DP/he