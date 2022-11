Korrigierte Neufassung der OTS0136 von heute: Brickwise startet Zusammenarbeit mit Teilverkauf-Anbieter Bambus

Wien (ots) -Über die App-basierte Handelsplattform Brickwise können Anleger:innen in digitale Anteile von Wohn- und Gewerbeimmobilien investieren. Durch die Kooperation mit Bambus wird das Angebot in Zukunft um Einfamilienhäuser und Villen erweitert, die zum Teil von den ursprünglichen Eigentümer:innen verkauft werden.Eine Villa am Stadtrand oder ein Einfamilienhaus erweisen sich gerade in Krisenzeiten als beliebtes Investment. Dennoch gibt es Situationen im Leben, in denen man nicht nur Wohnraum, sondern auch Zugriff auf liquide Mittel benötigt. Das Kapital wird etwa benötigt, um eine Immobilie nachhaltig zu sanieren, die Kinder beim Kauf ihres Eigenheims zu unterstützen oder sich einfach die lange aufgeschobene Weltreise zu gönnen.Der deutsch-österreichische Anbieter Bambus bietet für den kurzfristigen Finanzbedarf einen attraktiven Lösungsansatz: Bambus kauft einen Teil der Immobilie und wird als Miteigentümer ins Grundbuch eingetragen. Auf Wunsch des Kunden - des Verkäufers - kann der Immobilienanteil jederzeit rückgekauft oder die gesamte Immobilie durch Bambus betreut am Markt verkauft werden. Auch im Erbfall stehen den Erben diese Optionen zur Verfügung. In beiden Fällen wird das Miteigentum im Grundbuch gelöscht. Da diese Immobilienanteile auch für private Investor:innen interessant sind, bietet Bambus in Zukunft ausgewählte Häuser über die digitale Immobilienhandelsplattform Brickwise als Investment an.Für die Verkäufer:innen der Immobilienanteile ändert sich durch den Teilverkauf an Bambus nichts. Sie wohnen weiterhin in ihren Einfamilienhäusern oder Villen und bezahlen dafür an Bambus eine anteilige Nutzungsgebühr. Diese Nutzungsgebühr wird für das eingeräumte Fruchtgenussrecht auf den von Bambus erworbenen Anteil erhoben. Im Gegenzug sind die Verkäufer:innen weiterhin ausschließliche und alleinige Nutzer:innen der Immobilie.Über Brickwise können Investor:innen Immobilienanteile von Bambus erwerbenDas innovative Geschäftsmodell von Bambus ist für Investor:innen auf der Brickwise Handelsplattform nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil dadurch erstmals anteilig in Einfamilienhäuser investiert werden kann. Zudem haben die gekauften Häuser aus strukturellen Gründen eine höhere Netto-Mietrendite. Zum Beispiel, weil bei dem Modell kein Leerstand entsteht. Dazu Franz Hörhager, Geschäftsführer von Bambus: “Gerade Einfamilienhäuser haben in den letzten Jahren starke Wertzuwächse erfahren, weil die steigende Nachfrage dem immer langsamer wachsenden Angebot gegenübersteht.” Michael Murg, CEO von Brickwise: „Eine Zusammenarbeit war daher von Anfang an naheliegend, weil sich daraus eine Win-Win-Situation für beide Seiten ergibt: Bambus eröffnet unseren Investor:innen einen Zugang zu attraktiven vermieteten Wohnimmobilien. Im Gegenzug bieten wir den Kund:innen von Bambus einen erweiterten Zugang zu Liquidität.“Über die App-basierte Plattform von Brickwise können interessierte Investor:innen bereits ab EUR 100,- in digitale Immobilienanteile investieren. Um das Angebot für jede:n einfach und schnell zugänglich zu machen, strukturiert Brickwise Immobilien in tokenisierte Wertpapiere auf einem blockchain-basierten Register. Die Blockchain übernimmt dabei die Funktion eines digitalen, dezentral gesicherten Registers, auf dem alle Transaktionen verschlüsselt und fälschungssicher dokumentiert sind. Brickwise ermöglicht damit eine einfache und kostengünstige Übertragung der digitalen Immobilienanteile.16,8 Prozent des Handelsvolumens finden auf Brickwise am Sekundärmarkt stattBei den mehr als 14.000 Nutzer:innen auf der Brickwise Handelsplattform kommen aber nicht nur die Emissionen über den Primärmarkt gut an. Auch der Sekundärmarkt punktet mit Liquidität und Professionalität. Knapp ein Fünftel des gesamten Handels findet bereits auf dem Sekundärmarkt statt – Tendenz stark steigend. Das gesamte Transaktionsvolumen ist in der Zwischenzeit auf mehr als 4 Millionen Euro angestiegen.BrickwiseBrickwise ist die erste mobile Plattform für Immobilieninvestments, über die digitalisierte Anteile an Eigentumswohnungen, Villen, mehrstöckigen Zinshäusern sowie Gewerbeimmobilien unter modernsten Sicherheitsvorkehrungen und transparenten Bedingungen bereits ab € 100 gehandelt werden können. Das österreichische Fintech-Startup Brickwise bringt interessierte Investor:innen und Immobilienverkäufer:innen auf einem mobilen Marktplatz zusammen und ermöglicht ihnen den Handel digitalisierter Immobilienanteile mit nur wenigen Klicks. Dafür werden Immobilien in kleine digitale Anteile zerteilt und in ein, blockchain-basiertes Register übertragen, das wie ein digitales Grundbuch funktioniert. Rechtlich handelt es sich bei diesen Anteilen um digitale Genussscheine mit Eigenkapitalcharakter. Die innovative Basis für die Handelsplattform liefert die Blockchain-Technologie, die als besonders sicher gilt. Dank der Stückelung der Immobilien in Anteile, öffnet Brickwise den Immobilienmarkt erstmals auch für all jene, die aufgrund der üblicherweise sehr hohen Einstiegspreise bisher keinen Zugang zum Immobilienmarkt hatten. Investor:innen profitieren wie Wohnungs- oder Hauseigentümer:innen von Mieteinnahmen und einer möglichen Wertsteigerung der Immobilie.BambusBambus löst das größte Problem der Immobilienbesitzer: Das Eigenheim war eine gute Vorsorge, kann aber nicht einfach aufgeteilt und liquide gemacht werden. Obwohl ausreichend Vermögen vorhanden ist, fehlt es daher für wichtige Projekte oft an Liquidität.Mit Bambus kann man sich einen beliebigen Anteil des Immobilienwerts auszahlen lassen und sich trotzdem alle Optionen offenhalten, wie etwa einen Rückkauf des verkauften Anteils oder einen Gesamtverkauf der Immobilie.Bambus bietet dieses Modell nun auf dem gesamten österreichischen Markt an.