Kornit Digital Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Kurs der Aktie Kornit Digital steht am 19.08.2023, 02:25 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 22.9 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Die Aussichten für Kornit Digital haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kornit Digital als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kornit Digital vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 17,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 22,9 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Kornit Digital lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kornit Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist Kornit Digital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,41 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,41 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

Kornit Digital kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kornit Digital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kornit Digital-Analyse.

Kornit Digital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...