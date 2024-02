Kornit Digital Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Kornit Digital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 21,28 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -13,11 Prozent zum aktuellen Kurs von 18,49 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 17,77 USD, was einer Abweichung von +4,05 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Kornit Digital-Aktie eine Rendite von -13,84 Prozent erzielt, was mehr als 258 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 408,09 Prozent, während Kornit Digital mit 421,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Kornit Digital-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse des Meinungsmarkts in den vergangenen Tagen weder stark auf positive noch auf negative Themen rund um Kornit Digital fokussiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kornit Digital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Der Unterschied beträgt 17,62 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,62 %).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Kornit Digital-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen erhält, mit einer "Schlecht"-Bewertung in den Kategorien Jahresperformance und Dividendenpolitik, und einer "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.