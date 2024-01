Korn/Ferry Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Korn Ferry-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 25,25, was darauf hinweist, dass Korn Ferry hier überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Fundamental gesehen ist Korn Ferry im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,89 liegt die Aktie 76 Prozent unter dem Branchen-KGV von 53,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Korn Ferry aktuell bei 50,38 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 59,35 USD, was einen Abstand von +17,8 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) signalisiert mit einem Niveau von 51,71 USD eine positive Entwicklung und erhält daher ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Gut"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.