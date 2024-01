Korn/Ferry Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung unter den Anlegern für Korn Ferry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Korn Ferry bei -2,88 Prozent mehr als 1383 Prozent darunter. Die Branche der professionellen Dienstleistungen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,95 Prozent, während Korn Ferry mit 9,83 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Korn Ferry verläuft derzeit bei 50,61 USD. Da der Aktienkurs bei 56,13 USD lag und einen Abstand von +10,91 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine Einschätzung von "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 53,37 USD, was einer Differenz von +5,17 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Korn Ferry liegt bei 69,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen normiert, beläuft sich auf 42,68, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die Anleger-Stimmung ist gut, die Performance im Vergleich zur Branche jedoch eher schlecht. Die technische Analyse zeigt insgesamt gute Signale, während der Relative Strength-Index eine neutrale Bewertung liefert.