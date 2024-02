Korn/Ferry Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Korn Ferry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,66 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +5,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um -1,85 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Korn Ferry um 238,64 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Korn Ferry verläuft derzeit bei 51,55 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 59,19 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +14,82 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei +3,19 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Korn Ferry zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI mit 48,61 Punkten, als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 36,74. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Korn Ferry als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 2 als gut, 1 als neutral und keine als schlecht vor. Obwohl keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 58,67 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".