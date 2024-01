Korian Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Clariane wurden in den letzten Wochen sorgfältig beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clariane-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -55,82 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,22 Prozent und damit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Clariane weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Clariane diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie heute führt. Insgesamt erhält Clariane auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.