Korian Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Clariane derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 5,78 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,46 EUR) um -57,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,08 EUR zeigt eine Abweichung von -20,13 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Clariane ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und das Meinungsbild war überwiegend gut. In den letzten Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie von Clariane in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Clariane zeigt eine Ausprägung von 36,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Clariane ein Rating von "Neutral" basierend auf den genannten Analysen.