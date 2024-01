Korian Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Clariane wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 98,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Clariane überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass Clariane weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clariane festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Clariane in diesem Abschnitt daher ein "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Clariane-Aktie ein Durchschnitt von 5,56 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,224 EUR, was einem Unterschied von -60 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,67 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,7 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Clariane somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen rund um Clariane in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Clariane bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.