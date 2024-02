Korian Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Clariane-Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 1,886 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er 61,74 Prozent unter dem GD200 (4,93 EUR) liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 2,25 EUR ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -16,18 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Clariane ist überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 87,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Clariane-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Clariane daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren haben, was zu einer "Neutral"-Einstufung für Clariane führt. Somit ist die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.