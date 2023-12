Korian Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Clariane-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 5,88 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,356 EUR liegt und somit einen Abstand von -59,93 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,3 EUR ergibt sich eine Differenz von -28,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Clariane in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren ein positives Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Clariane-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Clariane wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clariane-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis weist der RSI mit einem Wert von 65,48 eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clariane.