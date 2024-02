Kori Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit ins Verhältnis. Für Kori wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Kori derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50, was bedeutet, dass Kori weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft und insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kori einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,75 im Bauwesen deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird Kori als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Kori zuletzt Thema von Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kori, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Kori mit einer Rendite von 1,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -8,76 Prozent, während Kori mit 10,58 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.