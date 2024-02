Kori Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kori mit 6 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 6,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Kori zahlt. Dies liegt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der derzeit bei 21 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Kori-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Kori eine Performance von 1,82 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +10,82 Prozent für Kori entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag Kori mit einer Rendite von -9,74 Prozent 11,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Kori-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Kori-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kori-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Kori-Aktie aufgrund des niedrigen KGV und der guten Performance im Vergleich zur Branche insgesamt eine positive Bewertung erhält. Allerdings schneidet sie in Bezug auf das Sentiment und die Dividendenpolitik schlechter ab.