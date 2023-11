Kori Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Kori wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Zunächst wird die Dividendenrendite betrachtet, die sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs ergibt. Aktuell weist Kori eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" von 5,45 % liegt. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Kori zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Hier zeigt sich, dass das KGV von Kori mit 6,23 insgesamt 69 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen". Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in dieser Kategorie.

Abschließend wird die Performance der Aktie im Branchenvergleich betrachtet. Kori konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 % erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -0,9 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,72 % im Branchenvergleich für Kori. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Kori eine Überperformance von 4,89 % erzielen. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie von Kori in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.