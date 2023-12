Kori Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Kori verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -4,82 Prozent, was einer Outperformance von +6,64 Prozent für Kori entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -5,45 Prozent, während Kori um 7,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Kori-Aktie führt.

In der technischen Analyse ergab der Durchschnitt des Schlusskurses der Kori-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,17 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,168 SGD weicht nur um -1,18 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 0,17 SGD und einem minimalen Abweichungsprozentsatz ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Kori-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kori. Aufgrund dieser neutralen Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.