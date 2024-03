Kori Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie von Kori wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 6,49 liegt sie insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" von 21,71. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurden kaum Veränderungen bei Kori festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kori derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,17 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,176 SGD um +3,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,17 SGD ergibt eine Abweichung von +3,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,87 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kori aktuell bei 0 liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Kori eine Bewertung von "Schlecht" von den Analysten.