Korea Electric Power Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Korea Electric Power werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungsbildern von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben einen guten Einblick in die langfristige Stimmungslage. Bei Korea Electric Power zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Korea Electric Power daher die Note "Schlecht" gegeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Korea Electric Power eine Rendite von -6,75 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -23,1 Prozent verzeichnet, liegt Korea Electric Power mit 16,35 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Korea Electric Power eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt vier Tagen neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigt das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Korea Electric Power auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Korea Electric Power liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,55 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 53 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.