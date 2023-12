Korea Electric Power Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "COSTAMARE INC":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Stromversorger-Branche hat Korea Electric Power eine Rendite von -6,75 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,81 Prozent. Korea Electric Power hat jedoch eine Rendite von 16,06 Prozent erzielt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Korea Electric Power derzeit mit einem Wert von 12,55 bewertet, was 57 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,01. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Korea Electric Power-Aktie auf Grundlage des 50- und 200-Tage-Durchschnitts neutral bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 18021,78 KRW, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 18630 KRW liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 17882,4 KRW weist nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs auf. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Korea Electric Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt keine Dividende aus, während der Durchschnittsstromversorger eine Dividende von 4,35 % ausschüttet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt zeigt sich, dass Korea Electric Power in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche gut abschneidet, aber aus fundamentaler und dividendenbezogener Sicht weniger positiv bewertet wird.