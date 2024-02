Korea Electric Power Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Korea Electric Power-Aktie weist einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (36,83) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Korea Electric Power.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Korea Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,92 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -23,55 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +9,63 Prozent für Korea Electric Power entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,63 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Korea Electric Power-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 18238,43 KRW, während der letzte Schlusskurs bei 21100 KRW liegt, was einer Abweichung von +15,69 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (19317,8 KRW) weist eine Abweichung von +9,23 Prozent auf. Insgesamt wird die Korea Electric Power-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Korea Electric Power-Aktie auf Basis des RSI, des Branchenvergleichs, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.