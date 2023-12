Korea Electric Power Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Korea Electric Power hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 89,8 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Korea Electric Power im letzten Jahr eine Rendite von -13,92 Prozent erzielt, was 9,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Korea Electric Power derzeit bei 18050,33 KRW liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 18550 KRW erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine neutrale Situation hin. Daher wird die Gesamtnote hier ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Korea Electric Power als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigen.

Insgesamt wird die Korea Electric Power daher als "Neutral"-Wert bewertet.