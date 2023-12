Korea Electric PowerADR Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Korea Electric Power: Bewertung der Aktie

Die Bewertung der Korea Electric Power-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger zeigt einige interessante Aspekte. In Bezug auf die Dividende liegt Korea Electric Power mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,35 %. Dies lässt die Einstufung "Schlecht" zu, da die Ausschüttung niedriger ausfällt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell weist der RSI für Korea Electric Power einen Wert von 83,18 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist. Ausgedehnt auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was als neutrales Signal zu werten ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Korea Electric Power mit 12,55 deutlich höher liegt als der Branchendurchschnitt von 8,01. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertung der Korea Electric Power-Aktie in Bezug auf Dividende, RSI und fundamentale Kennzahlen eher negativ ausfällt, während die Anleger-Stimmung neutral bis positiv ist. Dies zeigt, dass die Aktie sowohl Chancen als auch Risiken birgt und Anleger ihre Entscheidung sorgfältig abwägen sollten.