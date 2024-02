Kore Potash Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kore Potash-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 50 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Kore Potash gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Kore Potash insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Kore Potash im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 3,87 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -21,13 Prozent, und Kore Potash weist aktuell eine Unterperformance von 3,87 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 0,6 GBP liegt und der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 von 0,6 GBP führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um 0 Prozent und damit zu einem "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.