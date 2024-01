Kore Potash Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Kore Potash waren in den letzten Monaten neutral. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zur üblichen Aktivität nicht signifikant erhöht. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es gab kaum identifizierbare Änderungen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Kore Potash in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,24 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,65 Prozent, was bedeutet, dass Kore Potash in diesem Zeitraum eine Underperformance von -0,59 Prozent verzeichnete. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -16,65 Prozent, wobei Kore Potash 0,59 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Kore Potash derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 8,82 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kore Potash-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,62 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,6 GBP liegt somit auf einem ähnlichen Niveau, was einem Unterschied von -3,23 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,53 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,21 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt wird die Kore Potash-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.