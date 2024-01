Kore Potash Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Kore Potash berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Kore Potash in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI für Kore Potash bei 50 liegt. Die Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -1,5 Prozent für Kore Potash, da die Performance in den letzten 12 Monaten bei -17,24 Prozent lag. Im Sektorvergleich zeigt sich eine ähnliche Rendite, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kore Potash im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 0 % aus, was 8,81 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".