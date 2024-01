Kore Mining Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Kore Mining liegt das aktuelle KGV bei 10, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 95 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Kore Mining aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI von Kore Mining liegt bei 37,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 56,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Bei Kore Mining wurden die sozialen Plattformen von unseren Analysten untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Kore Mining in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Kore Mining derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf. Dies bedeutet eine negative Differenz von -8342,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kore Mining von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.