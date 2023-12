Kore Mining Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Kore Mining liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, ergibt mit einem Wert von 45,45 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Kore Mining.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um Aktien ist das Sentiment und der Buzz, der sich aus Analysen von Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zusammensetzt. Die Analyse von Kore Mining ergibt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Kore Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kore Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,05 CAD. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,06 CAD) um 20 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraler Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Kore Mining-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem guten Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Kore Mining stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Kore Mining, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".