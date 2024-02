Kore Mining Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Aktie von Kore Mining wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,28 liegt sie insgesamt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 90,33 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und der Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien wurde Kore Mining in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend neutrale Stimmung rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Kore Mining wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kore Mining beträgt derzeit 38,46 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 42,31 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Kore Mining auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.