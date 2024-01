Kore Mining Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Kore Mining intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Sowohl positive als auch negative Themen rund um Kore Mining waren in den letzten Tagen jedoch nicht besonders präsent, weshalb insgesamt eine neutrale Bewertung vorliegt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Kore Mining liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 45,45, was die neutrale Einstufung für 25 Tage bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating auf Basis des Anleger-Sentiments und des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kore Mining-Aktie bei 0,05 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs mit 0,06 CAD deutlich darüber liegt, erhält Kore Mining auf dieser Basis eine positive Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,06 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Kore Mining somit ein gutes Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien maßgeblich beeinflussen. Für Kore Mining wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral ausfällt.