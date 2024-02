Kore Mining Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kore Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,05 CAD) um -16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 CAD weist auf eine Abweichung von -16,67 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kore Mining liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Kore Mining bewegt sich bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Kore Mining langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Kore Mining eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Kore Mining eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.