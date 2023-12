Koradior Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Eeka Fashion wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 42,34 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,45 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Eeka Fashion zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und nur geringfügige Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht hat die Eeka Fashion-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 12,4 HKD für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,34 HKD, was einem Unterschied von +15,65 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,15 HKD, der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eeka Fashion-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.