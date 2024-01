Kopy Goldfields publ AB im Check!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Kopy Goldfields liegt bei 44,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,74 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Situation als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Kopy Goldfields von 0,395 SEK eine Entfernung von +6,76 Prozent vom GD200 (0,37 SEK), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,37 SEK. Hieraus ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kopy Goldfields-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Kopy Goldfields lassen auf ein langfristig eher negatives Stimmungsbild schließen. Die Aktie hat eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend negativ sind. Dies spiegelt sich auch in den Meinungen der letzten Wochen wider. Insgesamt wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Kopy Goldfields in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.