Kopy Goldfields publ AB Aktie: Was war das denn?

Die Analyse von Kopy Goldfields zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kopy Goldfields liegt bei 74,07, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kopy Goldfields-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,36 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Jedoch liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Kopy Goldfields-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse der Anleger zeigt, dass diese in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Kopy Goldfields von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein gemischtes Bild für die Aktie von Kopy Goldfields.

