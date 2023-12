Kopy Goldfields publ AB Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Kopy Goldfields wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Kopy Goldfields beträgt der 7-Tage-RSI 42,11 Punkte, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,18 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kopy Goldfields-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,38 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine positive Bewertung.

In den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten zeigen sich eine neutrale Einstellung der Anleger gegenüber Kopy Goldfields, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird Kopy Goldfields in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien, den technischen Indikatoren und die Anlegerstimmung als neutral bewertet.