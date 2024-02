Kopy Goldfields publ AB Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse zeigt, dass die Kopy Goldfields-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,36 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,351 SEK liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -2,5 Prozent im Vergleich. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,39 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Kopy Goldfields-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Kopy Goldfields-Aktie. Der RSI7 liegt bei 54,63 und der RSI25 bei 63,22, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Insgesamt ergibt sich damit bei der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz sowie der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für die Kopy Goldfields-Aktie.