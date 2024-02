Koppers Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Koppers-Aktie hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen durchgemacht. Nach einer technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,16 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +29,62 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 49,74 USD, was dazu führt, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,87 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Koppers-Aktie aktuell mit einem Wert von 49,85 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 43 als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Koppers-Aktie derzeit eine Rendite von 0,51 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8328,91 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.