Kopin Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Kopin":

Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen Kopin hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung eine niedrige Bewertung erhalten. Mit einer Dividende von 0 % liegt das Unternehmen 2,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Kopin. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass Kopin derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, was sich auch in den vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigt. Die positiven Themen in den Diskussionen führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In der technischen Analyse wird Kopin auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 (2,09 USD gegenüber 1,48 USD) als auch über dem GD50 (1,47 USD), was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Kopin daher insgesamt als "Gut" bewertet.