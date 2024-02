Kooth Aktie: Das wird teuer!

Die Einschätzung der Analysten für Kooth zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat wurden keine Aktualisierungen von Analysten zu Kooth veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 565 GBP. Dies würde einem Anstieg um 115,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (262 GBP) entsprechen und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kooth liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 94,29, was darauf hindeutet, dass Kooth hier überkauft ist. Somit erhält die Kooth-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Schlecht"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 298,64 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (262 GBP) eine Abweichung von -12,27 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 286,96 GBP liegt mit einem Abweichung von -8,7 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.