Kooth Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kooth als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kooth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,88 und ein Wert für den RSI25 von 45,53. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kooth zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kooth wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Kooth-Aktie abgegeben wurden, wovon alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 565 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 106,96 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (273 GBP) bedeutet. Damit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Kooth-Wertpapier.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kooth. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".